Сериалы ноября в России и мире: что посмотреть этой осенью

В ноябре этого года российские зрители смогут насладиться премьерой нескольких интересных сериалов. Среди них — «Плевако» с Сергеем Безруковым, «Дети перемен» со Славой Копейкиным и другими молодыми актерами. Gazeta.SPb собрала подборку не только отечественных, но и зарубежных предстоящих сериалов, которые стоит посмотреть.

Отечественное кино

Сериал «Шеф»

Дата выхода: 18.11.2024

Кай — опытный и целеустремлённый шеф-повар престижного московского ресторана. Он стремится стать лучшим шеф-поваром России и всегда стремится к высокому качеству обслуживания. Однажды Кай сталкивается с грубым клиентом, который оказывается влиятельным чиновником, и теряет свою работу. В отчаянии он решает устроиться поваром в женский исправительный центр, надеясь, что со временем сможет открыть собственный ресторан и выиграть главный кулинарный конкурс страны.

В ролях: Денис Прытков, Михаил Башкатов, Дмитрий Колчин и многие другие.

Сериал «Дети перемен»

Дата выхода: ноябрь, 2024

Юра, Руслан и Пётр — единоутробные братья. Их мать, Флора, работающая водителем троллейбуса, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что братья готовы пожертвовать всем ради друг друга. Однако на дворе 1995 год, и в воздухе витают ароматы быстрых денег, открываются подпольные клубы, а во дворах разворачиваются жестокие разборки. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и секреты. На фоне разрушающихся домов культуры и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

В ролях: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов и многие другие.

Сериал «Плевако»

Дата выхода: 07.11.2024

Вторая половина XIX века, Москва. Благодаря своему выдающемуся ораторскому таланту и острому уму адвокат Фёдор Плевако успешно защищает своих клиентов в суде, и простые люди восхищаются им. Однако его мир начинает рушиться, когда в конторе проходят обыски, криминальная королева жаждет мести, а внезапное возникновение чувств к чужой жене грозит обернуться катастрофой. Плевако задаётся вопросом: как помочь людям и сохранить любовь, когда на кону его жизнь, карьера и репутация?

В ролях: Сергей Безруков, Даниил Воробьёв, Игорь Гордин и многие другие.

Сериал «Дайте шоу»

Дата выхода: 01.11.2024

Известный певец Кирилл Артемьев обвиняется в изнасиловании Веры, бывшей девушки журналиста Паши из скандального телешоу «Правда». В попытке разобраться в ситуации Паша принимает радикальное решение и приглашает Веру на передачу. Эфир на телевидении производит неожиданный эффект на всех участников. Несмотря на то, что шоу называется «Правда», поиск истины уже не является главной целью участников.

В ролях: Милош Бикович, Олег Савостюк, Анастасия Красовская и многие другие.

Сериал «Молот ведьм»

Дата выхода: 02.11.2024

В тихом провинциальном городке Калязин жизнь текла своим чередом, пока из секретного института, занимающегося исследованиями магии, не сбежала могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Она хотела отомстить людям за своё заточение и обратила жителей города в различных мифических существ.

В Калязине жил молодой человек по имени Алексей Попов, который решил противостоять разбушевавшейся ведьме, чтобы спасти своих близких и вернуть городу прежнюю жизнь. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев.

В ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич и многие другие.

Зарубежное кино

Сериал «День Шакала» (Великобритания)

Дата выхода: 07.11.2024

Шакал — хитрый и опасный наёмный убийца, который берёт за свою работу большие деньги, но всегда выполняет задания безукоризненно. Он мастерски меняет внешность и не оставляет следов, поэтому поймать его практически невозможно. Однако однажды у него появляется серьёзный противник — агент британской разведки Бьянка. Охота на Шакала становится для неё делом всей жизни, и ради его поимки она готова преследовать его по всей Европе.

В ролях: Эдди Редмэйн, Бен Холл, Суле Рими

Сериал «Ничего не говори» (США, Ирландия)

Дата выхода: 14.11.2024

Это мини-сериал, основанный на реальных событиях, которые происходили в Северной Ирландии в 1970–1990-х годах во время этнонационалистического конфликта.

В ролях: Лола Петтикрю, Максин Пик, Хейзел Доуп и многие другие.