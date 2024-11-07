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Логисты опасаются, что технологии заменят человека

Фото: Baltphoto

На сегодняшний день в России власти рассматривают новые технологии как ключевой фактор для решения имеющихся логистических проблем, а также активно вкладывают средства в подобного рода проекты и инициативы.

Но при этом многие логисты, особенно это касается традиционных организациях, не разделяют энтузиазма государства. Такие специалисты опасаются изменений и боятся, что рано или поздно автоматизация приведет к их увольнению.

Как сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург», исторически сложилось так, что именно логистика считается консервативной отраслью. Многие руководители считают, что необходимо придерживаться традиционных методов работы. Это влечет за собой то, что информация о процессах остается закрытой, а также усложняется взаимодействие с подрядчиками и клиентами.

У логистов имеются страхи, что однажды их заменят цифровые технологии и искусственный интеллект. Проведенные исследования отмечают 57 профессий, которые к 2030 году могут исчезнуть. Сюда входят и логисты. Но при этом многие эксперты уверены, что такие выводы преждевременны и вместо исчезновения профессий наоборот случится их эволюция.

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