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В Петербурге состоится церемония награждения лауреатов премии «Золотой софит»

Фото: скрин с видео

В понедельник, 11 ноября, в Театре юного зрителя имени А. А. Брянцева пройдет юбилейная XXX церемония награждения лауреатов Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Режиссером и сценаристом этого значимого события выступит Андрей Сидельников, а продюсером станет Алексей Фрадин. Лауреаты премии «Золотой софит» за театральный сезон 2023-2024 годов будут определены в ходе тайного голосования, которое состоится накануне церемонии.

В этом голосовании примут участие члены номинационного совета, оргкомитета, бюро правления Петербургского отделения Союза театральных деятелей России и экспертные советы, составленные из известных театральных деятелей и критиков.

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