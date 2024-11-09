Леонид Слуцкий о феномене Жириновского: «Он никогда не обманывал народ»

В интервью «Парламентской газете» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поделился своими размышлениями о Владимире Жириновском, назвав его главным феноменом в российской политике. Слуцкий подчеркнул, что ни он сам, ни его партия ЛДПР за всю свою историю не обманывали народ, что, по его мнению, является важнейшим достижением в политической деятельности Жириновского.

Политик напомнил о 1993 году, когда ЛДПР одержала победу на первых выборах в Государственную думу. Несмотря на то что партия столкнулась с мощной оппозицией, в том числе с заказными фильмами и публикациями в прессе, направленными против Жириновского, люди всё равно проголосовали за его партию. По словам Слуцкого, такой результат стал возможен благодаря доверии и поддержке народа.

Слуцкий также отметил неустанную трудоспособность Жириновского. По его словам, лидер ЛДПР был известен тем, что всегда приходил в Госдуму первым, и за ним следовали все депутаты фракции. Жириновский работал без усталости, что сделало его примером для других политиков.