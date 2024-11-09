В Горэлектротрансе состоялся день открытых дверей

Петербургский Горэлектротранс посетили более ста человек. Желающие смогли попробовать себя в роли водителей трамваев и троллейбусов на специальных тренажёрах. Для них провели экскурсию и рассказали о возможности обучения. Горэлектротранс готовит водителей на базе своего учебно-курсового комбината. Курс состоит из теоретической и практической части. Недавно появилась возможность изучать теорию в дистанционном формате. Во время обучения студентам выплачивают стипендию. Сейчас рассматривается вопрос о повышении выплат с 1 января 2025 года.

Будущий водитель Игорь Проценко решил обучиться профессии, поскольку считает, что это востребованная и стабильная работа.

«Быть водителем очень ответственно. Преподаватели уделяют внимание, прежде всего, безопасности. Изучаем правила дорожного движения, культуру обслуживания и другие дисциплины», — отметил Игорь Проценко.

По словам заместителя начальника учебно-курсового комбината Горэлектротранса Ивана Ячейникова, в среднем в год предприятие готовит около 300 водителей, все они трудоустраиваются.

«Городу нужны водители, открываются новые маршруты, обновляется подвижной состав, особенно нужны водители троллейбусов, поскольку закупаются троллейбусы с увеличенным автономным ходом», — подчеркнул Иван Ячейников.

Также он отметил, что профессия водителя помолодела, средний возраст 33 года. Среди водителей троллейбусов стало больше женщин. Это связано с тем, что современный транспорт стал легче в управлении, уже не требуется мужской физической силы.

Мастер производственного обучения вождению троллейбуса Мария Быкова пришла в профессию более десяти лет назад.

Троллейбусы ей всегда нравились, в определенный момент решила попробовать и теперь передает свои знания и умения.

«Профессия водителя романтичная. Мы встречаем рассветы и провожаем закаты. Конечно, есть большая ответственность, требующая самодисциплины, поскольку режим работы и отдыха надо четко соблюдать», — говорит Мария Быкова.

С ней согласен мастер производственного обучения вождению трамваев Андрей Беляев.

«Безопасность прежде всего, водитель перед сменой должен отдохнуть и быть в хорошем настроении. Всем, кто хочет, но не решается прийти учиться хочу сказать, что обязательно надо прийти и попробовать. В том числе для этого и проводим дни открытых дверей», — заключил Андрей Беляев.

На день открытых дверей пришли старшеклассники, семьи с детьми, компании друзей. Возможно, кто то из них заинтересуется и получит профессию.