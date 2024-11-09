  • 18+

  • Сегодня

    09.11.24, Сб

    Погода

    +7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.83 €105.45 ¥13.59

В Горэлектротрансе состоялся день открытых дверей

Фото: Gazeta.SPb

Петербургский Горэлектротранс посетили более ста человек. Желающие смогли попробовать себя в роли водителей трамваев и троллейбусов на специальных тренажёрах. Для них провели экскурсию и рассказали о возможности обучения. Горэлектротранс готовит водителей на базе своего учебно-курсового комбината. Курс состоит из теоретической и практической части. Недавно появилась возможность изучать теорию в дистанционном формате. Во время обучения студентам выплачивают стипендию. Сейчас рассматривается вопрос о повышении выплат с 1 января 2025 года.

 

В Горэлектротрансе состоялся день открытых дверей
Фото: Gazeta.SPb

 

Будущий водитель Игорь Проценко решил обучиться профессии, поскольку считает, что это востребованная и стабильная работа.

«Быть водителем очень ответственно. Преподаватели уделяют внимание, прежде всего, безопасности. Изучаем правила дорожного движения, культуру обслуживания и другие дисциплины», — отметил Игорь Проценко.

По словам заместителя начальника учебно-курсового комбината Горэлектротранса Ивана Ячейникова, в среднем в год предприятие готовит около 300 водителей, все они трудоустраиваются.

В Горэлектротрансе состоялся день открытых дверей
Фото: Gazeta.SPb

«Городу нужны водители, открываются новые маршруты, обновляется подвижной состав, особенно нужны водители троллейбусов, поскольку закупаются троллейбусы с увеличенным автономным ходом», — подчеркнул Иван Ячейников.

Также он отметил, что профессия водителя помолодела, средний возраст 33 года. Среди водителей троллейбусов стало больше женщин. Это связано с тем, что современный транспорт стал легче в управлении, уже не требуется мужской физической силы.
Мастер производственного обучения вождению троллейбуса Мария Быкова пришла в профессию более десяти лет назад.

 

В Горэлектротрансе состоялся день открытых дверей
Фото: Gazeta.SPb

 

Троллейбусы ей всегда нравились, в определенный момент решила попробовать и теперь передает свои знания и умения.

«Профессия водителя романтичная. Мы встречаем рассветы и провожаем закаты. Конечно, есть большая ответственность, требующая самодисциплины, поскольку режим работы и отдыха надо четко соблюдать», — говорит Мария Быкова.

С ней согласен мастер производственного обучения вождению трамваев Андрей Беляев.

«Безопасность прежде всего, водитель перед сменой должен отдохнуть и быть в хорошем настроении. Всем, кто хочет, но не решается прийти учиться хочу сказать, что обязательно надо прийти и попробовать. В том числе для этого и проводим дни открытых дверей», — заключил Андрей Беляев.

На день открытых дверей пришли старшеклассники, семьи с детьми, компании друзей. Возможно, кто то из них заинтересуется и получит профессию.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Президент Александринского театра Фокин рассказал, как убедил провестили театральную Олимпиаду в Петербурге

    Президент Александринского театра Фокин рассказал, как убедил провестили театральную Олимпиаду в ПетербургеКультура
    Президент национального драматического театра России — Александринского театра Валерий Фокин поделился секретами успешной организации театральной…

      Православные верующие отметят праздник святой Параскевы 10 ноября

        Православные верующие отметят праздник святой Параскевы 10 ноябряНовости
        В воскресенье, 10 ноября, верующие отмечают память святой великомученицы Параскевы-Пятницы, главной женской заступницы и целительницы.…

          Ученые предупредили о высоком риске мощного землетрясения в США

            Группа ученых из Колумбийского университета выявила высокую вероятность мощного землетрясения и цунами, которые могут произойти…

              Туристам из РФ со сломанного лайнера компенсируют перелет из Шанхая

                Туристам из РФ со сломанного лайнера компенсируют перелет из ШанхаяНовости
                Российским туристам, оказавшимся в Японии на круизном лайнере, предложат компенсацию за изменение даты вылета из…

                  Мама SHAMAN пошутила, что сама сделала артисту кожаные штаны

                    Мама SHAMAN пошутила, что сама сделала артисту кожаные штаныНовости
                    Семья популярного артиста SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, поразила поклонников на юбилейном концерте Игоря…

                      В Петербурге расширили возможности расходования маткапитала

                        В Петербурге расширили возможности расходования маткапиталаНовости
                        Правительство Петербурга внесло изменения в закон о материнском капитале, расширив перечень целей, на которые можно…