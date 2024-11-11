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Владимир Кехман рассказал о встрече с Леонардо Ди Каприо на Тигрином саммите: «Абсолютно простой»

Фото: скрин с видео
Леонардо Ди Каприо, один из самых известных актёров Голливуда, отмечает свой 50-летний юбилей. Важной частью биографии актёра является его русское происхождение, а также многочисленные поездки в Россию. Одним из ярких эпизодов его визитов стал приезд в Петербург в ноябре 2010 года, когда он принимал участие в Тигрином саммите.
Тогда, в рамках мероприятия, в Михайловском театре прошёл специальный концерт, посвящённый саммиту. Владимир Кехман, который в тот момент занимал должность генерального директора театра, а сейчас является его художественным руководителем, поделился своими воспоминаниями о встрече с Ди Каприо и рассказал о том, каким он оказался в общении.

Кехман отметил, что актёр проявил себя как человек с очень открытым и дружелюбным характером. По его словам, Ди Каприо был «абсолютно прост в общении» и с лёгкостью выполнил все договорённости, связанные с контрактом. «Он был очень «найс»», — отметил Кехман в интервью с 78.ru.

Кроме того, Кехман вспомнил, как актёр также прекрасно пообщался с Владимиром Путиным.

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