Владимир Кехман рассказал о встрече с Леонардо Ди Каприо на Тигрином саммите: «Абсолютно простой»

Леонардо Ди Каприо, один из самых известных актёров Голливуда, отмечает свой 50-летний юбилей. Важной частью биографии актёра является его русское происхождение, а также многочисленные поездки в Россию. Одним из ярких эпизодов его визитов стал приезд в Петербург в ноябре 2010 года, когда он принимал участие в Тигрином саммите.

Тогда, в рамках мероприятия, в Михайловском театре прошёл специальный концерт, посвящённый саммиту. Владимир Кехман, который в тот момент занимал должность генерального директора театра, а сейчас является его художественным руководителем, поделился своими воспоминаниями о встрече с Ди Каприо и рассказал о том, каким он оказался в общении.