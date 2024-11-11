В Петербурге утвердили границы охранной зоны для исторической станции Фарфоровский пост

Смольный опубликовал документ, который утверждает границы охранной зоны и объекты, подлежащие охране на территории исторического железнодорожного комплекса «Фарфоровский пост» в Невском районе Петербурга. Подписанное председателем городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексеем Михайловым распоряжение официально закрепляет статус данного объекта как культурного наследия, обеспечивая его защиту от возможных изменений и разрушений.

В соответствии с распоряжением, в охранную зону включены семь зданий, расположенных в непосредственной близости от железнодорожной станции. В список охраняемых объектов входят как само здание станции, так и шесть иных сооружений, расположенных на противоположной стороне железнодорожных путей. Эти постройки находятся по адресам: Фарфоровский пост, дом 40, литера А, Фарфоровский пост, дом 44, литера А, Фарфоровский пост, дом 46, литера А, Фарфоровский пост, дом 48, литера А, Фарфоровский пост, дом 52, литера А и Фарфоровский пост, дом 54, литера А.

Значение этого решения состоит в том, что теперь комплекс «Фарфоровский пост», являющийся важной исторической и архитектурной частью Невского района, будет находиться под усиленной охраной.