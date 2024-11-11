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Общественные бани Петербурга: где раньше парились известные жители города 

Фото: официальный сайт Усачевские бани

Общественные бани — места, где люди могут отдохнуть, укрепить здоровье и пообщаться. Gazeta.SPb собрала подборку исторических общественных бань в Петербурге.

Фонарные бани

Адрес: Набережная реки Мойки, 82

В 1871 году Воронинские бани открылись на углу набережной реки Мойки и Фонарного переулка. Их спроектировал архитектор Сюзор, который получил за это награду.

Эти бани были самыми передовыми в городе. Они имели специальную вентиляцию, фонтаны и бассейны с регулируемой температурой воды, а также разбрызгиватели и асфальтовое покрытие для ходьбы босиком. В 2006 году баню закрыли из-за аварийного состояния.

Ямские бани

Адрес: улица Достоевского, 9А

Ямские бани — одни из старейших бань в Петербурге. Они были построены в 1859 году по заказу братьев Туляковых и предназначались для интеллигенции. Баня получила своё название благодаря улице, на которой располагалась.

Фёдор Михайлович Достоевский, Александр Александрович Блок и Николай Степанович Гумилёв часто посещали эту баню, чтобы попариться. Даже Владимир Ильич Ленин бывал здесь.

Пушкарские бани

Адрес: Большая Пушкарская, 26

Пушкарские бани, построенные в 1877 году, были оборудованы по последнему слову техники. Шаляпин часто посещал эти бани, поэтому их стали называть «шаляпинскими». Местные жители знали о том, что Шаляпина здесь уважают, и всегда рады гостям.

Балтийские бани 

Адрес: улица Шкапина, 10

Это типичная советская баня, предназначенная для рабочих завода и сотрудников РЖД, которые не могли позволить себе собственные ванные комнаты.

Сегодня в банях есть как роскошные отделения с бассейном и отдельными кабинками, так и общие залы с купелью и русской парилкой.

Усачевские бани

Адрес: Переулок Макаренко, 12

Усачевские торговые бани находятся в историческом районе города, между переулком Макаренко и набережной Крюкова канала. Архитектор Ковшаров построил двухэтажное кирпичное здание на этом участке в 1883 году.

В банях были отделения для разных слоёв населения: зажиточных горожан, людей среднего класса и малоимущих. Руководство бань решило сохранить эту традицию. Теперь можно посетить «купеческие», «разночинские» или «народные» парные.

 

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