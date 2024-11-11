«На сцене я старым не буду»: Николай Цискаридзе о карьере

Народный артист России Николай Цискаридзе стал гостем одной из встреч на платформе VK Лекторий, где поделился своими мыслями о карьере и педагогической деятельности. В ходе беседы с журналистами он откровенно рассказал о своем пути в искусстве, взаимоотношениях с учениками и важности правильного выбора на пути к профессиональному успеху.

Вопрос о завершении танцевальной карьеры стал одной из ключевых тем интервью. Цискаридзе отметил, что является одним из немногих артистов, кто ушел с сцены вовремя, не став «перетанцовывать» и не уходя в возрастные роли. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

«В детстве мне не нравились старые артисты, и я решил, что на сцене я старым не буду», — с улыбкой прокомментировал он.

Николай Максимович признался, что счастлив, что принял решение уйти в педагогическую деятельность в нужный момент и теперь не чувствует потребности возвращаться в класс как ученик.

Цискаридзе также затронул важность единства в работе ученика и учителя. По его словам, в педагогике, как и в искусстве, важно взаимопонимание между наставником и его подопечными. Именно это единство позволяет добиться лучших результатов и создать атмосферу, в которой ученик может раскрыть свой потенциал.