Для вопроса поднимите руку, а лучше ногу: Николай Цискаридзе о балете, родителях и квадроберах

Николай Цискаридзе стал гостем одной из встреч на платформе VK Лекторий. В интервью народный артист поделился своими мыслями о балете «Щелкунчик», современных педагогах-хореографах, популярности и даже квадроберах.

Свою беседу ведущий и Николай Цискаридзе начали с анонса спектакля Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой «Щелкунчик» в Кремлевском дворце. Артист не удержался от шуток, отметив, что многие взрослые преподаватели уже поставили около семидесяти «Щелкунчиков». Данный спектакль, по мнению Николая Максимовича, сейчас можно смотреть уже только в исполнении детей, так как многим постановка уже приелась, а участие начинающих артистов придает постановке особое очарование.

«Щелкунчик», я лично смотреть уже не могу – говорит вам главный Щелкунчик страны», — пошутил Николай Цискаридзе.

Народный артист также поделился музыкальными предпочтениями, сказав, что его день может начаться с Бетховена, а закончиться Аллегровой. На вопрос ведущего о том, как ему Петербург, Николай Максимович ответил: «А никак». Как и многие жители города, с ноября по апрель артист уезжает на работу, когда на улице еще темно, и возвращается, когда уже темно. Летом же все наоборот: приезжает и уезжает при свете. Николай Максимович также отметил, что стоит быть осторожным со своими желаниями: он всегда мечтал жить у моря, и теперь действительно живет у него, но лучше бы уточнил, что хотел жить у теплого.

Также Николай Цискаридзе прокомментировал рост популярности театров и балета. По его словам, это стало престижным, однако многие зрители приходят только ради фотографий. Он отметил, что с ужесточением правил посещения спектаклей и повышением цен на билеты мир для искусства поменялся в худшую сторону.

Николаю Цискаридзе также задали вопрос о новом тренде подрастающего поколения – квадроберах. Артист не видит в данном движении ничего плохого. По его словам, все мы были детьми и во что-то играли. Другое дело отношение взрослых, а точнее родителей, к данному явлению. Николай Цискаридзе убежден, что главное правильно реагировать и объяснять детям нормы поведения. В многолетнем опыте общения с родителями Николай Максимович убедился, что всё зависит именно от них и их отношения к воспитанию детей.

«В своей профессии я изображал птиц, всяких там ползучих, в конце концов я этим с детства занимаюсь», — подметил Николай Максимович.

В беседе с журналистами о Петербурге народный артист рассказал, что очень любит Русский музей, Эрмитаж и музей Фаберже. Для него Северная столица ассоциируется с летом и отдыхом, а не с работой. В свободное время он предпочитает прогулки на корабликах до Петергофа и пешие прогулки по каналам. В вопросе о смене деятельности от исполнителя к наставнику Николай Максимович обратил внимание на то, что в педагогической деятельности конкуренции еще больше, чем среди артистов. Он также подчеркнул важность единства работы ученика и учителя. Николай Цискаридзе — один из немногих своих коллег, кто закончил танцевать день в день. Он очень счастлив, что не стал перетанцовывать, а вовремя ушел в педагогику и ему ненужно самому возвращаться в класс как ученику.

«В детстве мне не нравились старые артисты и я решил, что на сцене я старым не буду», — прокомментировал народный артист.

Николай Цискаридзе выразил искреннюю радость от возможности делиться своим опытом и подчеркивает, что интервью и посещение таких мероприятий дает ему возможность идти в ногу со временем, лучше понимать своих учеников и строить коммуникацию с ними.