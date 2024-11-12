Депутат Бессараб посчитала необъективной идею сделать 28 декабря выходным днем

Предложение отменить шестидневную рабочую неделю в конце декабря вызвало опасения у некоторых экспертов, которые считают, что это может повлечь за собой избыточные нагрузки на экономику страны. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Газете.Ru» заявила, что такая инициатива не учитывает все экономические последствия.

По словам Бессараб, важно сохранять баланс между отдыхом и производственными процессами, чтобы не нарушить стабильность экономики. Она подчеркнула, что если работодатель заранее спланировал производственные циклы, например, закупки перед новогодними каникулами, то отмена выходного дня потребует дополнительных затрат, включая оплату за работу в праздничные дни в двойном размере.

«На мой взгляд, текущий график выходных и праздничных дней уже оптимально сбалансирован. Все условия созданы для того, чтобы граждане могли провести время с семьей и отправиться в поездки», — добавила Бессараб, отметив, что дополнительные требования в данном случае являются необоснованными.

Это, в свою очередь, скажется на себестоимости продукции, что отразится на конечных потребителях.