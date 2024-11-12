Артем Дзюба объяснил, почему покинул «Зенит» летом 2022 года

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба открыл истинные причины своего ухода из «Зенита» летом 2022 года. Несмотря на возможность продлить контракт с петербургским клубом, форвард решил не соглашаться на новое предложение, отказавшись от выгодных финансовых условий. Дзюба объяснил, что не был готов смириться с ролью запасного игрока, даже если бы это подразумевало значительное снижение зарплаты.

«Я мог бы продолжить играть в «Зените», даже если бы мне пришлось в два раза уменьшить заработную плату. Однако я понимал, что в таком случае меня могли бы просто продать за небольшие деньги, и я остался бы в запасе», — рассказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

По его словам, перед ним стоял выбор: либо продолжать карьеру, играя в футбол, либо оставаться на скамейке запасных.

Форвард подчеркнул, что комфорт и возможность регулярно выходить на поле для него важнее, чем денежные вознаграждения.