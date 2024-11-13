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На карантин из-за COVID и ОРВИ отправили 35 петербургских школьных классов

Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

В Петербурге вновь начались массовые карантины в школах, вызванные ростом заболеваемости среди учащихся. В частности, в некоторых учебных заведениях приостанавливается образовательный процесс в тех классах, где выявлен определённый процент заболевших гриппом, коронавирусом или ОРВИ. Об этом сообщил комитет по образованию Петербурга в интервью для SPB.KP.RU.

Ситуация с карантинами в школах города является сезонной и регулярно возникает в начале учебного года. Как пояснили в Комитете, в сентябре, когда начинается новый учебный год, школы сталкиваются с временными приостановками занятий в некоторых классах из-за болезней. В этом году на данный момент карантин введён в 35 классах, что несколько больше по сравнению с прошлым месяцем, когда таких классов было 25.

Представители образовательного ведомства отметили, что ситуация с карантинами среди школьников остаётся в пределах нормы, так как в Петербурге функционирует почти 700 школ, охватывающих более 11 лет обучения.

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