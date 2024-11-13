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Форвард «Зенита» Соболев позвонил Дзюбе и посоветовал «не баловаться руками»

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился подробностями своего недавнего телефонного разговора с форвардом петербургского «Зенита» Александром Соболевым. По словам Дзюбы, разговор состоялся по инициативе самого Соболева, который обратился к более опытному товарищу за советом в связи с трудностями, с которыми он сталкивается при адаптации в новом клубе.

Дзюба отметил, что Соболев сам попросил его провести беседу без шуток и лёгких подколок. Артём с уважением отнесся к просьбе молодого коллеги и постарался поддержать конструктивный разговор, в котором спокойно и по-взрослому объяснил все тонкости ситуации, не прибегая к иронии. Дзюба также рассказал, что рядом с ним в тот момент находился его друг, который был удивлён, как спокойно и серьёзно футболист подошёл к разговору.

Однако в конце беседы Соболев, несмотря на своё первоначальное пожелание избежать шуток, сам не удержался от лёгкой иронии. Он подшутил над Дзюбой, посоветовав ему «не баловаться руками». Этот комментарий стал отсылкой к скандальному инциденту нескольких лет назад, когда в сеть утёк ролик с участием Дзюбы, на котором он занимался самоудовлетворением.

«Мы поговорили по-нормальному. Но в конце он всё-таки пробросил свою шутку про руки и сразу положил трубку, чтобы не услышать моего ответа», — рассказал Дзюба в интервью для «Матч ТВ».

После того как видео стало доступно широкой аудитории, форвард подвергся публичной критике, а шутки на эту тему иногда продолжают появляться в разговорной культуре.

 

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