В Русском музее состоится выставка «Васильевский остров Алексея Карева»

В Русском музее с 13 ноября 2024 года стартует уникальная выставка, приуроченная к 145-летию со дня рождения выдающегося художника Алексея Карева, одного из ярких представителей ленинградской школы живописи. Экспозиция под названием «Васильевский остров Алексея Карева. К 145-летию со дня рождения» пройдет в зале № 80 на втором этаже корпуса Бенуа и продлится до 14 января 2025 года.

Карев родился в 1879 году в Саратовской губернии. Уже в ранние годы его привлекала живопись, и он стал студентом иконописной мастерской в Саратове. Позже продолжил обучение в Боголюбовском рисовальном училище, Пензенском художественном училище и Киевской частной художественной школе. В 1907 году он начал активно участвовать в выставках, сотрудничая с разными художественными объединениями, от «Мира искусства» до Ленинградского Союза советских художников. В начале 1920-х годов Карев посвятил себя преподавательской деятельности, обучая студентов в Саратовских свободных художественных мастерских, а затем и в Центральном училище технического рисования в Петрограде. С 1922 года до конца своей жизни он преподавал в ВХУТЕИНе, который в дальнейшем стал Академией художеств.

Алексей Карев прославился своими великолепными пейзажами, особенно изображениями родного Ленинграда. Его работы, часто посвященные районам, окружающим Академию художеств, в частности, Васильевскому острову, погружают зрителей в атмосферу старого города. Художник изображал переулки, набережные и архитектурные виды, которые открывались ему из окон на Васильевском острове, где он жил. Мастеру удавалось сочетать лаконизм и простоту в своих произведениях, что стало отличительной чертой ленинградской школы живописи.

Особое внимание на выставке будет уделено крупнейшему произведению Карева — картине «Нева», написанной в 1934 году по заказу Ленсовета. Это полотно стало символом эпохи и почти всегда экспонируется в соседнем зале Русского музея.