Букеровскую премию вручили Саманте Харви за роман «Орбита»

Британская писательница Саманта Харви удостоилась престижной Букеровской премии 2024 года за свой роман «Орбита». Об этом стало известно на церемонии в Лондоне, где объявили имя победителя. Книга сразу завоевала внимание читателей и критиков, став самой продаваемой книгой в Великобритании. По тиражам она обогнала произведения всех трех предыдущих лауреатов Букеровской премии.

Роман «Орбита» описывает 24 часа из жизни астронавтов и космонавтов, наблюдающих за величественными природными явлениями, такими как восходы и закаты, ледники, горные вершины и океаны. В своей работе Харви создает глубокое и эмоциональное повествование, которое вызывает отклик у читателей по всему миру.

Жюри, присуждавшее премию, отметило, что «Орбита» — это не просто произведение о космосе, а книга о «раненом мире». Ведущие литературные критики также подчеркнули «красоту и лиризм языка» автора, который в своей работе умело соединяет научные аспекты с философскими размышлениями о человеческой природе и окружающем мире.

Саманта Харви, ставшая лауреатом Букеровской премии, получит денежное вознаграждение в размере 50 000 фунтов стерлингов