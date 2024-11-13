Кому из пенсионеров пересчитают пенсии: названа категория граждан

С 2025 года россиян ожидает повышение пенсий, но для некоторых пенсионеров это не единственная хорошая новость. Как оказалось, есть возможность увеличить размер своей пенсии, если своевременно предоставить нужные документы. Об этом сообщила юрист Ирина Сивакова, поделившись полезной информацией с пожилыми людьми через свои социальные сети.

Что нужно предоставить для перерасчета пенсии

Сивакова пояснила, что пенсионерам, которые могут подтвердить получение профессионального образования, следует предоставить в Социальный фонд России (СФР) аттестат или диплом. Это поможет пересчитать пенсию и увеличить выплаты. Важно, что подавать документы нужно было бы сразу при оформлении пенсии. Однако даже если прошло значительное время с момента назначения выплат, все равно существует шанс восстановить свои права и получить перерасчет.

Судебный случай: перерасчет за годы, упущенные из-за недоработки

Юрист привела пример недавнего случая, который рассматривался в суде этим летом. Одна женщина обратилась в суд с требованием учесть период её обучения в медицинском училище с 1981 по 1983 годы как трудовой стаж, что должно было повлиять на размер её пенсии. Суд встал на сторону истицы и обязал Социальный фонд провести перерасчет выплат. Но это было не всё — кассационный суд постановил, что перерасчет должен был быть проведен не только на будущее, но и за все предыдущие годы, вплоть до 12 лет с момента назначения пенсии.

Ошибки при назначении пенсии: кто несет ответственность?

Сивакова подчеркнула, что при назначении пенсии Социальный фонд не проинформировал гражданку о возможности предоставления документа об образовании для учета периода обучения. Это привело к необходимости судебного вмешательства, но в итоге фонд был обязан доплатить разницу в пенсии за весь период с момента её назначения.