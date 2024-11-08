Россияне получат двойную пенсию в декабре: к чему готовиться пенсионерам перед Новым годом

В декабре текущего года ожидаются изменения в пенсионных выплатах для ряда категорий граждан. Подробности о новых условиях и возможностях для пенсионеров представлены ниже.

Две выплаты в декабре

Пенсионеры, которые привыкли получать свои выплаты в начале месяца, в декабре получат сразу две пенсии: за декабрь и авансом за январь, которая будет рассчитана с учетом индексации, запланированной на 2025 год. Об этом напоминают представители пенсионного фонда, призывая граждан учитывать график работы почтовых отделений при получении своих пенсий.

Индексация для работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров, запланированная на 2025 год, может привести к увеличению пенсии уже в конце декабря 2024 года для тех, чьи выплаты приходятся на начало января. По предварительным оценкам, средний прирост составит около 1300 рублей, что станет дополнительной поддержкой для пенсионеров.

Дополнительные надбавки для пожилых пенсионеров и инвалидов

Дополнительные надбавки коснутся пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы. Первые получат увеличение фиксированной выплаты на 100%, что составит 8134,88 рублей. Аналогичная надбавка будет предоставлена инвалидам I группы с момента установления инвалидности.

Перерасчет пенсий для пенсионеров с иждивенцами

Пенсионеры, у которых есть иждивенцы, также смогут рассчитывать на перерасчет пенсии. Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности будет назначена с учетом не более трех нетрудоспособных иждивенцев. Размер фиксированной выплаты на 2024 год составляет 8134,88 рубля, что обеспечивает дополнительную выплату в размере 2711,63 рубля за каждого иждивенца.

Для получения этой повышенной выплаты пенсионерам необходимо подать соответствующее заявление и предоставить все необходимые документы.