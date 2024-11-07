Депутат Бессараб рассказала, кто получит повышенные пенсии с 1 декабря

В декабре этого года состоится увеличение пенсий для россиян, которые отметили свое 80-летие в ноябре 2024 года. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поделилась этой информацией.

Она сообщила, что с 1 декабря фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории граждан возрастет в два раза. На данный момент сумма фиксированной выплаты составляет 8 134,88 рубля, а после повышения она достигнет 16 269,76 рубля. Депутат подчеркнула, что индексация произойдет автоматически, и гражданам не потребуется выполнять никаких дополнительных действий.

Кроме того, Светлана Бессараб добавила, что в 2024 году уже прошли все массовые повышения выплат. Последняя индексация, касающаяся военнослужащих, состоялась с 1 октября и составила 5,1%. Также депутат отметила, что фиксированная выплата будет увеличена для граждан с I группой инвалидности.

При этом для получения увеличенной суммы не требуется подавать дополнительные справки, так как все необходимые данные поступают в Фонд социального страхования в электронном формате.