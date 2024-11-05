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Экономист Балынин назвал способы заработать на пенсии

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пенсионеры теперь могут получать свою пенсию на накопительный счет, что позволяет им зарабатывать проценты на сбережениях. Для этого достаточно предоставить реквизиты своего счета в Социальный фонд России. Как пояснил в интервью «Газете.Ru» кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, такой способ может стать выгодным решением для пожилых людей.

Экономист отметил, что накопительные счета с ежедневным начислением процентов особенно привлекательны при высоких процентных ставках. По его словам, если пенсионер разместит сумму своей страховой пенсии, которая в среднем составляет 22 375,95 рубля, на десять дней под процентную ставку 17%, то он сможет заработать около 100 рублей. Таким образом, за год накопления составят примерно 1,2 тысячи рублей.

Балынин подчеркнул, что даже небольшие суммы, на первый взгляд, могут принести значительный доход при регулярном накоплении. Он также добавил, что пенсионеры могут использовать накопительный счет не только для заработка, но и для временного хранения средств, которые понадобятся для оплаты жилищно-коммунальных услуг и повседневных покупок.

К примеру, если пенсионер разместит 5 тысяч рублей на 20 дней перед оплатой счетов за ЖКХ, он может ежемесячно получать около 50 рублей в виде процентов. Однако экономист предостерег, что такой подход будет эффективен только в случае ежедневного начисления процентов на остаток на счете. Если же проценты будут начисляться лишь на минимальный остаток, экономическая выгода окажется незначительной.

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