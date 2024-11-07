Депутат Никитин рассказал, чем обязаны пенсионеры государству

Российские пенсионеры не имеют строгих обязательств перед государством, однако они обязаны своевременно уведомлять Социальный фонд о некоторых важных изменениях в своей жизни, таких как переезд. Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин объяснил эту необходимость в интервью изданию «Газета.Ru».

Согласно закону N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсионеры должны информировать Социальный фонд о наступлении обстоятельств, способных повлиять на размер их пенсии или даже привести к ее прекращению. Например, если пенсионер меняет место жительства, это становится важным моментом, поскольку величина социальной доплаты зависит от регионального прожиточного минимума. Если гражданин переезжает в область с более низким прожиточным минимумом, он будет получать меньшую доплату, чем раньше, что может значительно повлиять на его финансовое положение.

Кроме того, Никитин указал на ситуацию, когда пенсионер начинает трудиться и имеет обязательное пенсионное страхование. В таком случае некоторые виды выплат, включая пенсии по случаю потери кормильца или федеральные социальные доплаты, могут быть прекращены. Это важно учитывать, чтобы избежать нежелательных последствий.

Депутат также подчеркнул, что россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные учащиеся общеобразовательных учреждений, должны сообщать о прекращении их учебы, будь то отчисление, перевод на заочное обучение или призыв в армию. В таких случаях повышенные фиксированные выплаты будут отменены.

Никитин предупредил, что сокрытие информации о таких изменениях может рассматриваться как безосновательное обогащение. В результате Социальный фонд России может потребовать возместить ущерб, возникший в результате перерасхода средств.