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В Комарово откроется выставка «Театральное Комарово» к юбилею Алисы Фрейндлих

Фото: razlivmuseum.spb.ru

В Музее «Келломяки-Комарово» 15 ноября откроется выставка «Театральное Комарово», приуроченная к 90-летию знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих. Экспозиция будет посвящена не только творческому пути актрисы, но и её личным воспоминаниям о юности, связанной с живописным поселком Комарово, где она часто отдыхала и готовилась к новым театральным проектам.

В рамках выставки зрители смогут увидеть личные вещи Фрейндлих и её дочери, которые были переданы музею, а также материалы, связанные с её супругом, режиссером Игорем Владимировым. Этот выдающийся театральный деятель и многолетний руководитель Театра имени Ленсовета в этом году отметил бы своё 105-летие. Важной частью экспозиции станут предметы реквизита из культовых спектаклей 1970-х годов, предоставленные архивом Театра имени Ленсовета, которые являются знаковыми для карьеры Фрейндлих.

Заведующая Музеем «Келломяки-Комарово» Екатерина Боярская в день открытия выставки расскажет о театральных традициях Комарово, которые связывают несколько поколений деятелей искусства, отмечая особое значение этого места в культурной жизни России.

Выставка «Театральное Комарово» будет работать с 15 ноября 2024 года по 31 января 2025 года в Музее «Келломяки-Комарово», расположенном в поселке Комарово на улице Цветочной, 22. 0+.

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