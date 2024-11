Загрязнение воздуха может быть причиной экземы

До этого ученые уже пришли к выводу, что загрязнение воздуха связано с экземой, а теперь исследование с участием свыше 280 тыс. человек лишь подтвердило эту связь.

На сегодняшний день загрязнение воздуха все чаще связывают с повышенным риском развития экземы. Последнее проведенное исследование доказало отчетливую взаимосвязь между воздействием загрязняющих веществ и состоянием кожи, сообщает PRO Город Будущего.

Пытаясь собрать как можно больше данных, Джеффри Коэн из Йельской школы медицины и его коллеги проанализировали медицинские записи свыше 280 тыс. человек, которым, как правило, было за 50 и которые принимали участие в исследовательской программе All of Us.

В рамках программы собираются медданные о различных группах людей в США, уделяя повышенное внимание тем, кто недостаточно представлен в исследованиях. К примеру, этническим меньшинствам.

Исследователями были изучены средние показатели уровня PM2,5 в местах проживания этих людей. Далее они сравнили уровни PM2,5 в 788 точках по всей территории Америки с число случаев экземы, диагностированных до середины 2022 года. Как выяснилось, при увеличении концентрации PM2,5 на 10 микрограммов на кубический метр количество случаев экземы также увеличивалось более чем в два раза.