В Ленобласти роженицам собираются оплачивать проезд до роддома и обратно

Правительство Ленинградской области планирует ввести выплаты на проезд рожениц до роддома. Его компенсируют в том случае, если учреждение расположено в более чем в 30 километрах от дома.

Как сообщает РИА «ФедералПресс», суммарно выплата составит 10 тыс. рублей.

В том случае, если экстренную доставку на роды осуществляла служба скорой помощи, то выплата предоставляется в размере 50%.

Однако для получения денег необходимо соблюсти ряд условий. Так, нужно, чтобы и роженица, и роддом находились в Ленобласти, а доход члена семьи не превышал средний по региону. Речь идет о сумме в 42 450 рублей.