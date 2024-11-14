Петербуржцы попали в плен бездорожья в ЖК «Цивилизация на Неве»

В Петербурге жители ЖК «Цивилизация на Неве» сыплют жалобами на крайне плохое состояние дороги, которая проходит между жилыми комплексами, соцобъектами и выходит на Октябрьскую набережную, соединяющую микрорайон с центром города.

Каждый день горожане должны обходить глубокие ямы с водой и буквально месить грязь собственными ногами. По их словам, в течение длительного времени улицей никто не занимается.

При этом, как сообщает РИА «ФедералПресс», навигатор спокойно выстраивает дорогу по улице Дыбенко, но на самом деле ее нет, по крайней мере – по документам чиновников. И это несмотря на то, что для жителей ЖК «Цивилизация на Неве» это – ежедневно эксплуатируемый путь. И путь этот выглядит не лучшим образом.

На месте видно множество глубоких рытвин, в которых спокойно можно поломать не только автомобиль, но и ноги. Также на улице нет тротуаров и достаточного освещения.

Каждый день через дорожное испытание пробиваются не только автомобилисты, но и пешеходы, среди которых встречаются родители с маленькими детьми в колясках.