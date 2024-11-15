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Петербуржцам показали исторические снимки опустевших «Крестов» перед продажей

Фото: ДОМ.РФ

Кадры, на которых запечатлён исторический облик петербургского бывшего следственного изолятора «Кресты», теперь будут доступны для будущих поколений.

Петербуржцам показали исторические снимки опустевших «Крестов» перед продажей
Фото: ДОМ.РФ

Снимки, сделанные с целью сохранить уникальную архитектуру этого знакового объекта, передали в Российскую государственную библиотеку. Такой шаг сделала государственная корпорация ДОМ.РФ перед планируемой продажей здания, сроки которой несколько раз переносились.

Петербуржцам показали исторические снимки опустевших «Крестов» перед продажей
Фото: ДОМ.РФ

 

Снимки, которые стали частью исторического наследия, запечатлели не только внешний вид здания, но и его внутренние помещения, а также территорию бывшей тюрьмы, в стенах которой побывали такие знаменитости, как Лев Троцкий, Казимир Малевич, Даниил Хармс, Иосиф Бродский и Лев Гумилев. Эти кадры документируют детали архитектуры, которая отличается своей уникальностью, а также атмосферу, царившую в этом месте, являющемся свидетелем значимых исторических событий.

Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, переданные фотографии будут использоваться не только в научных исследованиях, но и в образовательных и культурных проектах.

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