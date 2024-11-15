Петербуржцам показали исторические снимки опустевших «Крестов» перед продажей

Кадры, на которых запечатлён исторический облик петербургского бывшего следственного изолятора «Кресты», теперь будут доступны для будущих поколений.

Снимки, сделанные с целью сохранить уникальную архитектуру этого знакового объекта, передали в Российскую государственную библиотеку. Такой шаг сделала государственная корпорация ДОМ.РФ перед планируемой продажей здания, сроки которой несколько раз переносились.

Снимки, которые стали частью исторического наследия, запечатлели не только внешний вид здания, но и его внутренние помещения, а также территорию бывшей тюрьмы, в стенах которой побывали такие знаменитости, как Лев Троцкий, Казимир Малевич, Даниил Хармс, Иосиф Бродский и Лев Гумилев. Эти кадры документируют детали архитектуры, которая отличается своей уникальностью, а также атмосферу, царившую в этом месте, являющемся свидетелем значимых исторических событий.

Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, переданные фотографии будут использоваться не только в научных исследованиях, но и в образовательных и культурных проектах.