В ночь на 15 ноября подошел к концу период разведения мостов на рукавах Невы

В Петербурге в ночь на 15 ноября завершился навигационный сезон для трёх мостов — Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского, которые расположены на рукавах Невы.

По информации пресс-службы комитета по развитию инфраструктуры города, в последние годы частота разводок этих мостов существенно снизилась. За весь 2024 год пролетные части мостов поднимались лишь 12 раз, и более половины этих разводок были техническими, то есть не связанными с движением судов по реке.

В результате, количество разводок этих переправ было минимальным в сравнении с прошлыми годами.