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Сборная России установила рекорд, забив 10 голов в одной игре против Брунея

Фото: скрин с видео

Сборная России по футболу установила новый рекорд, забив 10 мячей в товарищеском матче против Брунея. Это стало первым случаем в истории национальной команды, когда она сумела пробить ворота соперника десять раз за одну встречу. До этого максимальное количество голов, забитых Россией в одном матче, составляло девять мячей, и это достижение было установлено в 2019 году в игре против Сан-Марино в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

С самого начала матча россияне продемонстрировали свою мощь в атаке. Уже на первой минуте полузащитник Иван Обляков открыл счёт, а через шесть минут защитник Брунея Нурихван-бин Отман ошибся и забил автогол, увеличив преимущество России. На десятой минуте защитник российской команды Евгений Морозов удвоил отрыв, а на 28-й минуте Обляков оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

После перерыва россияне продолжили свою голевую серию. На 48-й минуте нападающий Лечи Садулаев забил пятый мяч, а спустя девять минут, на 57-й, полузащитник Никита Кривцов сделал счёт 6:0. На 67-й минуте Андрей Мостовой увеличил разрыв, а через шесть минут полузащитник Александр Черников добавил ещё один гол в копилку команды.

Последний, десятый гол, на 79-й минуте забил Алексей Батраков, завершив тем самым разгром Брунея с итоговым счётом 10:0.

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