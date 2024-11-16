«Легенды Ретро FM 2024»: супершоу объединит звезд прошлого и настоящего в Петербурге

Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM 2024» вновь собирает на одной сцене самых ярких представителей мировой и отечественной эстрады. В этом году шоу обещает стать еще более грандиозным, объединив зарубежных суперзвезд и любимых российских исполнителей. Фестиваль пройдет 29 ноября в Петербурге, в Ледовом Дворце, и 30 ноября в Москве, на ВТБ Арене. Билеты на уникальное событие все еще можно приобрести, не упустив шанс стать частью этого невероятного музыкального праздника.

Каждый год «Легенды Ретро FM» становятся не только крупным культурным событием, но и настоящим ретро-путешествием для всех поклонников музыки 70-х, 80-х и 90-х годов. В 2024 году фестиваль порадует зрителей яркими выступлениями международных звезд, среди которых — испанская группа Baccara, французский дуэт Ottawan, а также легенда евродиско F.R. David. К ним присоединятся дебютанты фестиваля — американское трио No Mercy и создатели хита Coco Jumbo — немецкая группа Mr. President.

Патрик Жан-Батист из Ottawan поделился своими эмоциями, рассказав, что каждый их приезд на «Легенды Ретро FM» вызывает у зрителей исключительно положительные отклики.

«Каждый раз, когда мы приезжаем на этот фестиваль, чувствуем любовь публики. Это момент, когда мы делимся энергией и счастьем с нашими зрителями, и в этом году будет так же», — отметил он.

Не менее трогательные слова произнес и F.R. David, поблагодарив радиостанцию за возможность вновь стать частью одного из самых масштабных музыкальных мероприятий.

«На этом фестивале мы всегда поем вместе с публикой. Это невероятное единение. Музыка не имеет границ, и я рад быть частью этого», — сказал певец.

Вместе с зарубежными артистами на сцену выйдут и любимые отечественные звезды. В Москве для зрителей выступят такие мастера отечественной эстрады, как Валерий Сюткин, Лариса Долина, Лев Лещенко, Марина Хлебникова и Кай Метов. Впервые в столице на «Легендах Ретро FM» выступят Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, «Русский размер», а также специальный гость — группа REFLEX с бессменной солисткой Ириной Нельсон.

В Петербурге на фестивале зрителей порадуют Лариса Долина, Игорь Корнелюк, «Самоцветы», Вадим Казаченко, REFLEX, Алиса Мон и многие другие исполнители, которым суждено подарить незабываемую атмосферу золотых хитов.

Лариса Долина, выступая с приглашением на фестиваль, сказала:

«Мой любимый Питер, моя родная Москва, не пропустите! Это концерт года, где мы будем петь самые любимые песни!».

Александр Буйнов поделился ожиданиями от своего дебюта на «Легендах Ретро FM», подчеркнув:

«Я с нетерпением жду встречи с публикой, потому что танцпол заряжает энергией не только артистов, но и зрителей. Для меня это важно — наблюдать, как новые поклонники открывают для себя мою музыку».

Дмитрий Габов, программный директор «Ретро FM», отметил:

«Наш фестиваль — это не просто музыкальное событие, это настоящий праздник, который объединяет миллионы людей разных возрастов, направлений и культур. Он создается с любовью и для всех, кто ценит настоящую музыку. Уже почти 20 лет мы дарим людям удивительную атмосферу и неповторимые эмоции».

Фестиваль «Легенды Ретро FM» проходит с невероятным успехом с 2005 года. За эти годы на его сцене выступали такие культовые исполнители, как Boney M, Юрий Антонов, C.C.Catch, Al Bano, Юрий Шатунов, Тото Кутуньо, Сандра, Ирина Аллегрова, Олег Газманов и многие другие. Каждый год в рамках фестиваля звучат хиты, которые были любимы в разные эпохи, а сам праздник остается ярким и незабываемым для всех его участников.