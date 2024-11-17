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Супруга Петросяна с дочерью Матильдой посетила Петербург

Фото: скриншот видео

Татьяна Брухунова 35-летняя супруга знаменитого юмориста Евгения Петросяна, вновь поделилась радостными моментами своей жизни с подписчиками в социальных сетях. На этот раз она опубликовала серию фотографий, сделанных во время их поездки в Петербург.

Брухунова, которая вместе с детьми побывала в Северной столице, не только наслаждалась культурными мероприятиями, но и посетила местные рестораны. В посте она написала:

«Три дня в Петербурге в четырнадцати картинках», поделившись яркими снимками из путешествия.

Среди них было и новое фото ее годовалой дочери Матильды, которое сразу же привлекло внимание поклонников.

Под фотографиями маленькой Матильды, на которой она была одета в стильный наряд, пользователи сети отметили, как гармонично она выглядит:

«Матильда — чудо», «Образ прямо как у самой Матильды!» — писали комментаторы, восторженно откликнувшись на снимки.

Семейные моменты, которые Татьяна делится с фанатами, продолжают радовать ее подписчиков, делая ее личную жизнь более близкой и понятной поклонникам.

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