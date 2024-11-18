В Петербурге на время Рождественской ярмарки введут временные ограничения движения

В преддверии нового рождественского сезона 2024-2025 годов в Петербурге традиционно пройдет масштабная Рождественская ярмарка.

В этом году ярмарка будет организована на двух ключевых площадках города: Манежной площади и Московской площади. Также на Дворцовой площади появится катальная горка, которая добавит праздничной атмосферы в центр города. В связи с подготовкой и проведением мероприятия, в городе будут введены временные ограничения для транспорта.

С 19 ноября 2024 года с 00:00 до 23:59 на Кленовой улице будет запрещена остановка транспортных средств на участке от Манежной площади до Инженерной улицы. Эти ограничения будут действовать вплоть до 22 января 2025 года, но на других участках города временные запреты будут иметь разные сроки действия.

Кроме того, с 00:00 19 ноября 2024 года и до конца ярмарки, а именно до 22 января 2025 года, будет ограничено движение на Кленовой улице от Инженерной до Замковой улицы. Также с 20 ноября 2024 года по 27 ноября 2024 года и с 14 января 2025 года по 22 января 2025 года запретят остановку транспортных средств вдоль Дворцовой площади, в частности, около домов 4 и 6-8.

Особое внимание стоит уделить датам 23 и 24 ноября. В ночь с 23 ноября с 00:00 до 23:59 будут действовать ограничения на Манежной площади и на ряде улиц в центре города. Запрещено будет движение на Караванной улице от дома 15 по набережной реки Фонтанки до дома 16, а также на Итальянской улице от Малой Садовой до Манежной площади. В эти же даты начнут действовать и другие ограничения, например, на части Кленовой улицы и Миллионной улицы.

С 5 декабря 2024 года по 6 декабря и с 9 декабря по 13 января будет ограничено движение на Миллионной улице вдоль домов 36 и 38. Сужение проезжей части также коснется центральных улиц города: Караванной и Итальянской, где движение будет затруднено с 23 ноября 2024 года по 22 января 2025 года.

Не стоит забывать, что все изменения касаются не только ограничений на движение, но и на стоянку. Вдоль некоторых улиц, таких как Дворцовая и Манежная площади, парковка будет запрещена.