  • 18+

  • Сегодня

    19.11.24, Вт

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $99.94 €105.46 ¥13.76

Кинокритик Григорьев объяснил, в каких случаях нецензурная лексика приемлема в кинофильмах

Фото: unsplash

Режиссёр Карен Геворкян заявил, что нецензурная лексика может быть уместна в кино. Он отметил, что запретить её невозможно, так как она является частью русской души.

На вопрос корреспондента Gazeta.SPb, действительно ли уместно употребление нецензурной лексики в киноискусстве, ответил кинокритик Роман Григорьев.

«У нас есть закон, по которому в прокате лента должна быть цензурирована. В принципе, я считаю, что в отдельных эмоциональных сценах допустимо применение ограниченного набора слов для подчеркивания страстей, накала, динамики какой-то. Зачастую матерные слова несут определенную словарную нагрузку. Тут ничего не поделаешь, это часть языка, нравится это кому-то там или не нравится. Применение всех этих слов должно быть дозировано, и, конечно, просто грязная речь неприемлема в любом случае», — объяснил кинокритик.

Григорьев также отметил, что свободная нецензурная лексика может допускаться в случае проведения фестивальных или закрытых показов с определенной возрастной категорией. Главное — отсутствие детей.

«Вот по телевидению или в кинотеатре, где никто не контролирует, кто пришел в зал или, кто сидит смотрит телевизор, я считаю, что это невозможно», — резюмировал кинокритик.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В «Петербургтеплоэнерго» готовятся ввести ограничение горячего водоснабжения бюджетной организации Ленинградской области

В «Петербургтеплоэнерго» готовятся ввести ограничение горячего водоснабжения бюджетной организации Ленинградской областиВсе новости
В ООО «Петербургтеплоэнерго» приняли непростое решение – ввести ограничение подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения для одного из бюджетных учреждений Подпорожского района Ленинградской области – ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная больница». Соответствующее уведомление компания направила по причине образовавшейся просроченной задолженности лечебного учреждения на сумму более 2,2 млн руб. На такую...
Подробнее

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировкаНовости
В городе Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка, организованная администрацией Курортного района совместно с ООО «Петербургтеплоэнерго». По условиям тренировки сотрудники «Петербургтеплоэнерго» вместе со специалистами других ресурсоснабжающих организаций отработали действия по устранению технологического нарушения, вызванного падением давления в трубопроводе. Координировали действия участников тренировки представители Администрации Курортного района через созданный оперативный штаб.   Быстрые, выверенные...
Подробнее