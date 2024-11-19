Кинокритик Григорьев объяснил, в каких случаях нецензурная лексика приемлема в кинофильмах

Режиссёр Карен Геворкян заявил, что нецензурная лексика может быть уместна в кино. Он отметил, что запретить её невозможно, так как она является частью русской души.

На вопрос корреспондента Gazeta.SPb, действительно ли уместно употребление нецензурной лексики в киноискусстве, ответил кинокритик Роман Григорьев.

«У нас есть закон, по которому в прокате лента должна быть цензурирована. В принципе, я считаю, что в отдельных эмоциональных сценах допустимо применение ограниченного набора слов для подчеркивания страстей, накала, динамики какой-то. Зачастую матерные слова несут определенную словарную нагрузку. Тут ничего не поделаешь, это часть языка, нравится это кому-то там или не нравится. Применение всех этих слов должно быть дозировано, и, конечно, просто грязная речь неприемлема в любом случае», — объяснил кинокритик.

Григорьев также отметил, что свободная нецензурная лексика может допускаться в случае проведения фестивальных или закрытых показов с определенной возрастной категорией. Главное — отсутствие детей.