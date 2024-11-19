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Врач Аглиуллин предупредил о последствиях воздержания от секса

Фото: pxhere.com

Врач-уролог Ильнур Аглиуллин рассказал о последствиях длительного воздержания от секса и его негативном влиянии на физическое и эмоциональное состояние как мужчин, так и женщин. По его словам, регулярная сексуальная активность имеет важное значение для общего самочувствия и настроения, а её отсутствие может нарушить баланс в организме, способствуя ускоренному старению и другим проблемам со здоровьем.

Аглиуллин отметил, что при продолжительном воздержании организм может начать «выключать» некоторые физиологические функции, что в свою очередь ускоряет процессы старения, особенно сказывается на состоянии кожи. Отсутствие регулярной сексуальной активности может также нарушить работу гормональной системы, замедляя обмен веществ, что влияет на общую энергичность и жизненный тонус.

Особенно критично длительное воздержание сказывается на мужчинах, приводя к снижению либидо и ухудшению эректильной функции. У женщин эти проблемы могут быть ещё более выраженными, особенно в период менопаузы, когда гормональные изменения уже оказывают влияние на психоэмоциональное состояние и здоровье в целом. Аглиуллин подчеркнул, что особенно важно для людей в возрасте 40–50 лет не пренебрегать интимной близостью, чтобы снизить риски различных заболеваний и поддерживать гармонию в отношениях. Он добавил, что сексуальная активность должна быть естественным и комфортным процессом для обоих партнёров, а не действием по принуждению.

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