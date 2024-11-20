В Петербурге уничтожили редкое окно в памятнике архитектуры на Таврической улице

В одном из важнейших объектов культурного наследия Петербурга, здании «Дом А.С. Хрекнова» на Таврической улице, 5, был выломан уникальный элемент архитектурного ансамбля — редкое историческое окно, входящее в перечень охраняемых объектов. Это окно с подковообразной формой и уникальными профилями являлось частью охраны здания, и его повреждение вызывает серьезные опасения среди специалистов в области культурного наследия.

Как сообщается, вместо подлинного окна в проем был установлен пластиковый стеклопакет с измененной расстекловкой, что является грубым нарушением правил охраны исторического наследия. Такие действия подпадают под статью 243 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повреждение объекта культурного наследия», что делает этот случай уголовным преступлением.

Известно, что демонтированное окно в настоящее время находится внутри помещения, где оно было удалено. Есть информация, что его пытаются продать на специализированных интернет-платформах. Это вызывает дополнительную обеспокоенность, поскольку речь идет о подлинном историческом элементе, который должен быть сохранен.

Общественность и эксперты требуют от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) совместно с полицией немедленно выехать на место происшествия и изъять подлинное окно. Также настаивают на обеспечении его сохранности и привлечении к ответственности лиц, допустивших незаконный демонтаж. Органы правопорядка и Следственный комитет России уже проинформированы о происшествии, и общественные организации обращаются с просьбой возбудить уголовное дело по статье 243 УК РФ, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение культурных ценностей.