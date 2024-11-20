Ученые рассказали, почему потерянный вес быстро возвращается

Специалисты из Федерального технологического института Цюриха в Швейцарии пришли к выводу, что изменения в работе молекул РНК могут объяснять быстрый возврат к прежнему весу после похудения.

Ученые пояснили, что причиной набора лишних килограммов не всегда является отсутствие силы воли. На самом деле, способность накапливать жир может зависеть от индивидуальных биологических особенностей организма.

Учеными был внимательно изучен тип генетической молекулы под названием РНК, которая кодирует белки, в жировых клетках участников.

Они пришли к выводу, что у людей с лишним весом были повышены или понижены уровни свыше 100 молекул РНК по сравнению с людьми со здоровым весом. Причем указанные различия сохранились даже спустя два года после похудения, сообщает PRO Город Будущего.

Исследователи выступили с предположением, что указанные изменения в РНК могут усиливать воспаление и нарушать процесс хранения и сжигания жира жировыми клетками, что в будущем увеличивает риск увеличения веса.