Что изменится в пенсиях с 1 января: повышение для работающих и неработающих россиян

С 1 января 2025 года в России ожидается повышение пенсий для всех категорий граждан — как для работающих, так и для тех, кто не имеет трудового дохода. Об этом 20 ноября 2024 года сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. По словам депутата, страховая пенсия будет увеличена на 7,3% для всех пенсионеров, независимо от того, продолжают ли они работать.

Дополнительное повышение социальных пенсий и возможная коррекция индексации

По словам Бессараб, если в первой половине 2025 года темпы повышения пенсий не будут соответствовать уровню инфляции, правительство сможет скорректировать индексацию до 1 февраля 2025 года. Также с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы дополнительно на 14,75%, что окажет значительное влияние на бюджет пенсионеров с невысокими доходами.

Предложение по минимальной пенсии: 35 тысяч рублей как новый стандарт

Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы и председатель Союза пенсионеров региона, предложил новый подход к определению минимального размера пенсии в стране. Он отметил, что справедливый размер пенсии для неработающих граждан в 2025 году должен составлять около 40% от средней заработной платы в стране. Никитин также предложил установить минимальную пенсию на уровне 35 тысяч рублей по всей России.

Напоминаем, что в 2024 году пенсии были проиндексированы на 7,5%, и в результате этой индексации средний размер пенсии для россиян на данный момент составляет 23 405 рублей.