Попасть в музей за 1 рубль по карте «Серебряный возраст»: что это, как и где ее получить, пока есть время

В сентябре 2024 года на основе Единой карты петербуржца начала действовать карта «Серебряный возраст», которую могут оформить и получить женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. По ней можно посетить ряд музеев всего за 1 рубль.

«Серебряный возраст»: список доступных музеев

До марта 2025 ее владельцы получат возможность восхититься красотами Исаакиевского собора, музея «Смольный» и «ХХ век», Петербургского музея хлеба и других культурных центров всего за один рубль. Стоит отметить, что программа предоставляет пенсионерам доступ к музеям, находящимся в ведении комитета по культуре Петербурга. Посетить такие известные учреждения, как Эрмитаж и Русский музей, в рамках программы не получится.

В список доступных музеев также входят:

Музей истории Санкт-Петербурга

Музей петербургского авангарда

Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко

Музей архитектурной художественной керамики

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

Музей городской скульптуры

Мемориальный музей Суворова

Литературно-мемориальный музей Достоевского

Особняк Румянцева

Мемориальный музей «Разночинный Петербург»

Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой

Музей-институт семьи Рерихов

Музей Царскосельская коллекция

Музей истории подводных сил России имени Маринеско

Краеведческий музей города Ломоносова

Историко-литературный музей города Пушкина

Музей «Нарвская застава»

Музей истории Кронштадта

Исторический парк «Россия — моя история»

Центральный выставочный зал «Манеж»

Историко-культурный музейный комплекс в Разливе

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Оформление и получение карты «Серебряный возраст»

По данным портала «Госуслуги Санкт-Петербург», при наличии ЕКП не обязательно переоформлять её на карту «Серебряный возраст». Участники программы, обладающие ЕКП, автоматически подключатся к ней и смогут приобретать билеты в региональные музеи за 1 рубль, предъявляя ЕКП в кассе музея.

При желании оформить ЕКП в дизайне «Серебряный возраст», следует подать заявление на переоформление карты в том банке, где она была выпущена. Переоформление займёт до 14 дней.

Чтобы получить карту «Серебряный возраст», нужно обратиться в одно из пяти отделений банков-партнёров:

СберБанк

ВТБ

Банк «Санкт-Петербург»

Газпромбанк

ПСБ

Для оформления потребуются паспорт и СНИЛС. Карта будет готова через 8–14 дней.

Окончание действия программы и подарочные сертификаты

С марта 2025 года петербуржцы, являющиеся обладателями карты, смогут использовать электронный сертификат (1500 рублей) для приобретения билетов в музеи. Этот сертификат позволит оплачивать входные билеты в федеральные, например: Эрмитаж и Русский музей, а также городские музеи.

Чтобы получить электронный сертификат, нужно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) в любом районе Петербурга или в отдел социальной защиты населения.

Театры и спектакли по карте «Серебряный возраст». Что известно

В официальной группе «Госуслуги Санкт-Петербурга» «ВКонтакте» под одним из постов неравнодушный житель города поинтересовался, включат ли в программу посещение театров и спектаклей за 1 рубль. Еще в сентябре администраторы группы ответили, что проект разрабатывается.