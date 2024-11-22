Попасть в музей за 1 рубль по карте «Серебряный возраст»: что это, как и где ее получить, пока есть время

В сентябре 2024 года на основе Единой карты петербуржца начала действовать карта «Серебряный возраст», которую могут оформить и получить женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. По ней можно посетить ряд музеев всего за 1 рубль.
«Серебряный возраст»: список доступных музеев
До марта 2025 ее владельцы получат возможность восхититься красотами Исаакиевского собора, музея «Смольный» и «ХХ век», Петербургского музея хлеба и других культурных центров всего за один рубль. Стоит отметить, что программа предоставляет пенсионерам доступ к музеям, находящимся в ведении комитета по культуре Петербурга. Посетить такие известные учреждения, как Эрмитаж и Русский музей, в рамках программы не получится.
В список доступных музеев также входят:
- Музей истории Санкт-Петербурга
- Музей петербургского авангарда
- Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко
- Музей архитектурной художественной керамики
- Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства
- Музей городской скульптуры
- Мемориальный музей Суворова
- Литературно-мемориальный музей Достоевского
- Особняк Румянцева
- Мемориальный музей «Разночинный Петербург»
- Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой
- Музей-институт семьи Рерихов
- Музей Царскосельская коллекция
- Музей истории подводных сил России имени Маринеско
- Краеведческий музей города Ломоносова
- Историко-литературный музей города Пушкина
- Музей «Нарвская застава»
- Музей истории Кронштадта
- Исторический парк «Россия — моя история»
- Центральный выставочный зал «Манеж»
- Историко-культурный музейный комплекс в Разливе
- Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова
Оформление и получение карты «Серебряный возраст»
По данным портала «Госуслуги Санкт-Петербург», при наличии ЕКП не обязательно переоформлять её на карту «Серебряный возраст». Участники программы, обладающие ЕКП, автоматически подключатся к ней и смогут приобретать билеты в региональные музеи за 1 рубль, предъявляя ЕКП в кассе музея.
При желании оформить ЕКП в дизайне «Серебряный возраст», следует подать заявление на переоформление карты в том банке, где она была выпущена. Переоформление займёт до 14 дней.
Чтобы получить карту «Серебряный возраст», нужно обратиться в одно из пяти отделений банков-партнёров:
- СберБанк
- ВТБ
- Банк «Санкт-Петербург»
- Газпромбанк
- ПСБ
Для оформления потребуются паспорт и СНИЛС. Карта будет готова через 8–14 дней.
Окончание действия программы и подарочные сертификаты
С марта 2025 года петербуржцы, являющиеся обладателями карты, смогут использовать электронный сертификат (1500 рублей) для приобретения билетов в музеи. Этот сертификат позволит оплачивать входные билеты в федеральные, например: Эрмитаж и Русский музей, а также городские музеи.
Чтобы получить электронный сертификат, нужно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) в любом районе Петербурга или в отдел социальной защиты населения.
Театры и спектакли по карте «Серебряный возраст». Что известно
В официальной группе «Госуслуги Санкт-Петербурга» «ВКонтакте» под одним из постов неравнодушный житель города поинтересовался, включат ли в программу посещение театров и спектаклей за 1 рубль. Еще в сентябре администраторы группы ответили, что проект разрабатывается.
«В настоящее время проект находится на стадии разработки. По мере его реализации информация будет размещаться на официальных информационных сайтах. Также интересующие Вас вопросы можно уточнить, позвонив на горячую линию проекта», — гласит ответ администраторов.