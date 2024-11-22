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«Цена улетит в небеса»: экономист Хазин рассказал, что стоит закупить заранее на фоне возможного кризиса

Фото: Baltphoto

Российский экономист Михаил Хазин предсказал скорый экономический кризис, который, по его мнению, затронет не только мировые экономики, но и Россию. В связи с этим эксперт дал рекомендации россиянам о том, как сохранить свои сбережения, и что стоит закупить заранее, чтобы не оказаться в финансовой ловушке.

По словам Хазина, мировая экономика уже демонстрирует признаки грядущего кризиса, и даже если он начнётся в США, он неизбежно распространится и на другие страны, включая Россию. Экономист подчеркнул, что в условиях экономического спада важнейшей задачей для простого гражданина станет сохранение покупательной способности своих средств. Особенно это актуально в свете возможного обесценивания валют, включая доллар. В качестве главного совета Хазин порекомендовал россиянам заранее инвестировать в золото. По его мнению, в случае наступления кризиса цена золота вырастет стремительно, и те, кто успеет приобрести его до кризиса, смогут сохранить свои сбережения, а возможно, даже заработать на росте цен.

«Как только начнётся кризис, цена золота взлетит до небес», — уверенно заявил эксперт, добавив, что другие способы защиты капитала в условиях глобальной нестабильности могут не сработать.

Хазин также отметил, что золото традиционно является защитным активом в периоды экономических потрясений, поскольку его стоимость не зависит от колебаний валютных курсов и сохраняет свою ценность на протяжении веков.

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