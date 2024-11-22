  • 18+

  • Сегодня

    22.11.24, Пт

    Погода

    +0°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100.68 €106.08 ¥13.88

Премьера балета «Собор Парижской Богоматери» состоится в Михайловском театре 22 ноября

Фото: телеграм-канал Бориса Пиотровского

На сцене Михайловского театра состоится долгожданная премьера балета «Собор Парижской Богоматери», постановка которого основана на музыке знаменитого французского композитора Мориса Жарра.

В честь столетия со дня рождения выдающегося хореографа Ролана Пети, балет будет представлен зрителям с участием ведущих артистов театра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Балет расскажет драматичную историю, основанную на одноименном произведении Виктора Гюго, и погрузит зрителей в атмосферу средневекового Парижа. Главные роли в постановке исполнят ведущие солисты. Эсмеральду, прекрасную цыганку, сыграет Анжелина Воронцова, Феба — Данила Хамзин, Клода Фролло — Никита Четвериков, а образ трагичного Квазимодо воплотит премьер НОВАТа Роман Полковников.

Балет «Собор Парижской Богоматери» можно будет увидеть не только в день премьеры, но и 23 и 24 ноября, когда спектакль будет показан повторно.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБП

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБПНовости
Жители Петербурга получили выгоду в 4,5 млн рублей при покупке и пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей. О такой сумме сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт. Это стало возможно благодаря предложению СБП. До конца года действует акция: при покупке или пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей (СБП) на...
Подробнее

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech Champ

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech ChampНовости
Сразу шесть участников из Петербурга и Ленинградской области заняли пьедестал всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ  цифровой экосистемы МТС в этом году. Второе место в первом треке занял ученик Президентского физико-математического лицея №239 Владимир Звездин, а во втором две петербургских команды «Котята и роботы» и «Микро-мыши»...
Подробнее