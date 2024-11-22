Премьера балета «Собор Парижской Богоматери» состоится в Михайловском театре 22 ноября

На сцене Михайловского театра состоится долгожданная премьера балета «Собор Парижской Богоматери», постановка которого основана на музыке знаменитого французского композитора Мориса Жарра.

В честь столетия со дня рождения выдающегося хореографа Ролана Пети, балет будет представлен зрителям с участием ведущих артистов театра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Балет расскажет драматичную историю, основанную на одноименном произведении Виктора Гюго, и погрузит зрителей в атмосферу средневекового Парижа. Главные роли в постановке исполнят ведущие солисты. Эсмеральду, прекрасную цыганку, сыграет Анжелина Воронцова, Феба — Данила Хамзин, Клода Фролло — Никита Четвериков, а образ трагичного Квазимодо воплотит премьер НОВАТа Роман Полковников.

Балет «Собор Парижской Богоматери» можно будет увидеть не только в день премьеры, но и 23 и 24 ноября, когда спектакль будет показан повторно.