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В Петербурге ребенок выпил моющее средство и попал в реанимацию

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Василеостровском районе Петербурга полуторагодовалый мальчик оказался в реанимации после того, как случайно выпил средство для удаления жира. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Ребёнок был госпитализирован в детскую больницу №5 с тяжелыми химическими ожогами рта и глотки.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Шевченко. По словам матери пострадавшего, ребенок, играя, нашел упаковку с моющим средством «Адриэль», которая находилась в пакете возле двери. Малыш смог разорвать упаковку и выпил содержимое, которое, вероятно, вызвало серьёзные ожоги.

Состояние мальчика было настолько тяжелым, что он был немедленно доставлен в больницу, где ему была оказана неотложная помощь. Медики диагностировали химические ожоги, и сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь. Семья мальчика, по информации правоохранительных органов, не состоит на профилактическом учете и оценивается как благополучная. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

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