Мамы футбольных легенд рассказали о воспитании будущих чемпионов: подробности из жизни Аршавина, Радимова и Титова

В Петербурге, приурочив к празднику Дня матери, презентовали книгу «Футбольные мамы», в которой собраны воспоминания матерей знаменитых футболистов. Издание стало результатом многолетнего труда, который начал автор, петербурженка Эльвира Лесничая, еще несколько лет назад. В книгу вошли рассказы матерей таких спортсменов, как Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Егор Титов, а также воспоминания мамы Василия Фролова и дочери легендарного Льва Яшина, Ирины Фроловой.

Эльвира Лесничая, создавшая проект, рассказывает, что сама идея книги родилась в ходе работы с другими мамами футболистов. Несколько лет назад она основала команду футбольных мам, которая стала популярной не только в России, но и за рубежом. Эти женщины играют в любительских турнирах и активно участвуют в международных соревнованиях. Во время пандемии Эльвира решила собрать все воспоминания и истории, которые стали не только хроникой воспитания будущих звезд, но и свидетельством незаметной, но чрезвычайно важной роли матерей в жизни каждого спортсмена.

История за кулисами спортивных достижений

Многие из нас знакомы с публичной стороной жизни футболистов — они регулярно делятся своими успехами и поражениями в интервью и социальных сетях. Однако мало кто задумывается о том, что стоит за этим успехом — о ежедневной заботе, поддержке и любви, которую футболисты получают от своих матерей с самого детства. Именно это и стало основным мотивом книги «Футбольные мамы», где внимание сосредоточено на тех, кто стоит за кулисами спортивных достижений.

«Всё это начиналось четыре года назад. Я подумала, что люди знают имена футболистов, но почти никто не задумывается о том, что за каждым их успехом стоят мамы, которые готовили завтрак, отводили на тренировки, стирали форму и поддерживали в трудные моменты», — делится автор книги Эльвира Лесничая.

В книге, помимо рассказов матерей известных футболистов, также затрагиваются личные переживания и моменты, когда футболисты стояли на перепутье. Так, например, Татьяна Ивановна Аршавина вспоминает, как ее сын однажды был готов бросить спорт после замечания тренера.

Путь к успеху через трудности и поддержку

Светлана Алексеевна Радимова, мама Владислава Радимова, также делится личными переживаниями. Она признается, что ей было тяжело, когда ее сын стал публичной личностью, и она каждый раз переживала, когда о нем говорили плохо. Особенно трудно ей было, когда сын сталкивался с критикой.

«Это действительно тяжелый труд — быть мамой футболиста. Когда Влад был маленьким, я занималась его спортом круглосуточно. И даже наша бабушка принимала участие в спортивной жизни. Она собирала детей в Таврическом саду и сама играла с ними в футбол. Бывало, что она даже на воротах стояла!» — с теплотой вспоминает Светлана.

Помимо рассказов о своих детях, в книгу вошли и истории о наследниках великих футболистов. Ирина Фролова, дочь легендарного вратаря Льва Яшина, также поделилась воспоминаниями о своем сыне Василии Фролове, который пошел по стопам своего деда и стал тренером детской футбольной команды.