Визовый центр Италии в Петербурге сократил срок подачи документов на визу до 15 дней

Визовый центр Италии в Петербурге сообщил о сокращении срока подачи документов на визу для российских туристов. Теперь граждане России могут подавать свои заявки за 15 дней до планируемой поездки, что значительно упростит процесс получения визы. Ранее срок подачи документов составлял 60 дней из-за высокого уровня загруженности.

Тем не менее, генконсульство Италии в Петербурге предупредило, что заявки, поданные менее чем за 15 дней до начала поездки, не будут приниматься на рассмотрение. Это означает, что туристам следует заранее позаботиться о подаче документов, чтобы избежать отказа в визе.

Кроме того, с введением новых правил, туристам теперь требуется предоставить несколько дополнительных документов. В числе обязательных условий — наличие действующей шенгенской визы, заграничного паспорта с минимум 90 днями срока действия после завершения поездки, а также медицинской страховки с покрытием в 30 тысяч евро.

Стоит отметить, что в сентябре консульство Италии в Петербурге ужесточило требования к туристам, введя обязательное представление сведений о трудовой деятельности за последние 10 лет.