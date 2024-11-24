Знаменитые матери Петербурга: как звездные женщины совмещают карьеру и материнство

В России 24 ноября отмечается День матери. В Петербурге можно встретить много выдающихся матерей, которые стали ярким примером того, как совмещать роли звезд и заботливых мам.

Зара

Актриса и певица, которая в детстве серьезно занималась художественной гимнастикой и окончила музыкальную школу по классу фортепиано с отличием. Несмотря на напряженную карьеру, она воспитывает двоих сыновей, которых родила в браке с Сергеем Ивановым, начальником Управления фармации Департамента здравоохранения Москвы. Балансируя между сценой и семьей, Зара остается примером для подражания для многих женщин.

Ксения Раппопорт

Известная актриса театра и кино. В юности занималась музыкой, художественной гимнастикой и увлекалась кукольным театром. Актерская карьера Ксении блистает яркими ролями, но не меньшее внимание она уделяет своим дочерям. Старшая, Аглая-Дарья, появилась на свет в первом браке, а младшая, София, — от второго брака.

Татьяна Буланова

Звезда отечественной эстрады, родилась в Ленинграде в семье военного моряка и фотографа. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и музицировала, а впоследствии стала одной из самых популярных певиц России. Татьяна дважды стала матерью: ее сын Александр родился от первого брака, а Никита — от второго. Татьяна, несмотря на плотный график, всегда старается быть рядом с детьми.

Ксения Собчак

Актриса, журналистка, теле- и радиоведущая, а также общественный деятель, известная своими провокационными взглядами и яркой карьерой. В детстве она занималась балетом и живописью, но позднее сделала выбор в пользу политологии. Ксения является матерью сына Платона, который родился в 2016 году. На фоне своей насыщенной карьеры и общественной деятельности Собчак удается оставаться внимательной и заботливой матерью.

Юлия Барановская

Телеведущая и бывшая гражданская жена знаменитого футболиста Андрея Аршавина, родилась в Петербурге. В свое время выбрала карьеру телеведущей. Несмотря на напряженный график работы и семейные перемены, она успешно воспитывает троих детей: сына Артема, дочь Яну и сына Арсения.

Юлия является ярким примером того, как можно оставаться сильной женщиной и внимательной матерью, совмещая разные роли в жизни.