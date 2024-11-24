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В Петропавловской крепости покажут «Петербург в кино: персонажей и съемочную площадку» 29 ноября

Фото: spbcult.ru

Выставка «Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка», открывающаяся 29 ноября в Инженерном доме Петропавловской крепости, предложит зрителям уникальное путешествие по историческому и кинематографическому наследию Петербурга. Экспозиция расскажет об образе города в игровом кино, прослеживая его эволюцию от 1910-х годов до современности.

Значительное внимание уделено тому, как Петербург становился не просто декорацией, а полноценным экранным персонажем с характером и судьбой. Через фильмы разных жанров — исторические постановки, психологические драмы, комедии и экранизации литературных произведений — выставка раскрывает различные лица города в контексте времени. Особое внимание уделено работам киностудии «Ленфильм», а также значимым петербургским локациям, которые становились съемочными площадками для знаменитых фильмов.

Интерактивность экспозиции также впечатляет: зрители смогут увидеть фрагменты фильмов, фотографии со съемок, плакаты, эскизы декораций и предметы реквизита. Среди самых интересных экспонатов — костюмы из гардеробных «Ленфильма», в том числе оригинальная ливрея служителя Шереметевского дворца из фильма «Шинель» (1926). Особое место в экспозиции занимает коллекция плакатов немого кино, большинство из которых, увы, не сохранилось.

Интересным элементом выставки является демонстрация подлинной кинотехники 1930-1980-х годов — старинные кинопроекторы, софиты и ручные кинокамеры из коллекции «Киномузея» в Великом Новгороде. Некоторые приборы можно будет потрогать и увидеть, как они работают.

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