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В ЗакСе Петербурга поддержали законопроект о бесплатных посещениях музеев

Законопроект, предлагающий гражданам бесплатное посещение музеев один раз в месяц, получил поддержку в комитете по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга. Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, который является одним из инициаторов данной инициативы, сообщил, что проект уже был одобрен на уровне Совета законодателей при Федеральном собрании России.

 

В ЗакСе Петербурга поддержали законопроект о бесплатных посещениях музеев
Музей-дача Башенина. Фото: Gazeta.SPb

 

Рябоконь заявил, что члены комитета предложили утвердить законопроект в первом чтении. В ближайшее время документ будет вынесен на обсуждение в Законодательное собрание Петербурга для дальнейшего рассмотрения и принятия.

По словам депутата, инициативу планируют реализовать с целью повышения доступности культурных мероприятий для широких слоёв населения. Законопроект предусматривает, что граждане смогут посещать музеи города бесплатно, что станет значимой поддержкой для любителей искусства и истории, а также для семей с детьми.

Рябоконь также отметил, что данная инициатива уже была высоко оценена на федеральном уровне.

На данный момент бесплатный доступ предусмотрен в некоторые дни месяца только для определённых категорий граждан: инвалиды, многодетные семьи ветераны труды. Также пенсионеры могут попасть в музей за 1 рубль по карте «Серебряный возраст».

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