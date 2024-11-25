В ЗакСе Петербурга поддержали законопроект о бесплатных посещениях музеев

Законопроект, предлагающий гражданам бесплатное посещение музеев один раз в месяц, получил поддержку в комитете по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга. Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь, который является одним из инициаторов данной инициативы, сообщил, что проект уже был одобрен на уровне Совета законодателей при Федеральном собрании России.

Рябоконь заявил, что члены комитета предложили утвердить законопроект в первом чтении. В ближайшее время документ будет вынесен на обсуждение в Законодательное собрание Петербурга для дальнейшего рассмотрения и принятия.

По словам депутата, инициативу планируют реализовать с целью повышения доступности культурных мероприятий для широких слоёв населения. Законопроект предусматривает, что граждане смогут посещать музеи города бесплатно, что станет значимой поддержкой для любителей искусства и истории, а также для семей с детьми.

Рябоконь также отметил, что данная инициатива уже была высоко оценена на федеральном уровне.

На данный момент бесплатный доступ предусмотрен в некоторые дни месяца только для определённых категорий граждан: инвалиды, многодетные семьи ветераны труды. Также пенсионеры могут попасть в музей за 1 рубль по карте «Серебряный возраст».