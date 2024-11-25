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В декабре петербуржцы увидят звездoпады из созвездий Близнецов и Малой Медведицы

Декабрь подарит жителям России уникальную возможность наблюдать два ярких метеорных потока — Геминиды и Урсиды, которые достигнут пика своей активности в этом месяце. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В декабре петербуржцы увидят звездoпады из созвездий Близнецов и Малой Медведицы
Фото: unsplash.com

 

Первым событием станет метеорный поток Геминиды, который начнет свою активность в начале месяца и достигнет пика в ночь на 14 декабря. Этот звездопад происходит от объекта под названием Фаэтон (3200 Phaethon), который считается родительским телом метеорного потока. Название Геминиды связано с созвездием Близнецов, в котором находится радиант потока — точка, откуда выходят метеоры. В ночь на 14 декабря Геминиды будут особенно заметны, и астрономы ожидают, что их интенсивность достигнет максимума, с количеством метеоров до 120 «падающих звезд» в час. Это будет одно из самых ярких астрономических событий месяца, и его можно будет наблюдать с открытых площадок в ясную погоду.

Второй звездопад, Урсиды, достигнет своего пика в ночь на 22 декабря. Этот поток метеоров происходит от радианта в созвездии Малой Медведицы (Ursa Minor), которое расположено недалеко от Полярной звезды. Родоначальником Урсид является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle), которая отвечает за появление этих метеоров на небе. Урсиды известны своей менее интенсивной активностью по сравнению с Геминидами, но также могут удивить зрителей несколькими яркими вспышками. Ожидается, что в ночь на 22 декабря можно будет наблюдать от 10 до 20 метеоров в час.

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