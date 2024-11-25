Священник Ильяшенко перечислил варианты проведения Рождественского поста

С 28 ноября православные христиане начинают Рождественский пост — последний из четырех постов в церковном календаре, который длится сорок дней и завершается 6 января, накануне Рождества Христова. В этот период верующие готовятся к празднику, символизирующему рождение Бога на Земле, и священники напоминают о глубоком духовном значении этого времени. Об этом сообщил Петербургский дневник.

Священник Филипп Ильяшенко, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, рассказал, что Рождественский пост служит подготовкой к великому событию — Рождеству Христову, когда Бог приходит в мир, чтобы избавить людей от греха и смерти. По его словам, как перед любым важным событием в жизни человека, перед Рождеством требуется особая подготовка, не только внешняя, но и внутренняя.

«Рождественский пост — это время, когда мы, отказываясь от того, что доставляет физическое удовольствие, помогаем душе устремиться к более высокому, к Богу», — отметил он.

Ильяшенко подчеркнул, что в период Рождественского поста важно не только проводить порядок в своих домах, но и «украшать» себя внутренне — очищать душу, сосредотачиваясь на духовных аспектах жизни. Отказ от избыточных удовольствий, в том числе от скоромной пищи, является одним из средств, с помощью которых верующие могут достичь этого.