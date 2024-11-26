Путин проведет в конце года традиционный неформальный саммит СНГ в Петербурге

В конце декабря 2024 года в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча пройдет в дружеской атмосфере, без подписания каких-либо официальных документов.

«Как это уже сложилось в последние годы, в конце декабря пройдет неформальная встреча лидеров СНГ в Петербурге. Лидеры стран обсудят важные для них вопросы, но без проведения официальных переговоров или подписания соглашений», — пояснил Ушаков на брифинге для журналистов.

Саммиты такого рода проводятся с 2000 года, когда Владимир Путин впервые стал президентом России. В последние годы подобные встречи становятся традиционными и проходят на территории России, в частности в Петербурге, в конце декабря.

В отличие от формальных саммитов, на которых обсуждаются конкретные политические и экономические вопросы с подготовленной повесткой дня, такие неформальные встречи носят более свободный характер. Лидеры стран СНГ используют эту возможность для обмена мнениями по актуальным вопросам и обсуждения широкого круга тем в непринужденной обстановке.