Директор «Горэлектротранса» рассказал о развитии беспилотных технологий на примере опыта Петербурга

С 2022 года СПб ГУП «Горэлектротранс» активно оснащает свои трамваи системами безопасности с элементами искусственного интеллекта. Об этом рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» и президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Денис Минкин.

Он принял участие в круглом столе, посвященном развитию беспилотных технологий в гражданских отраслях экономики. Мероприятие прошло в Государственной думе под руководством первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского.

На сегодняшний день более 260 трамвайных вагонов, работающих на маршрутах с пассажирами, оснащены системой активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) на основе российских технологий искусственного интеллекта, разработанных в рамках проекта Cognitive Tram Pilot.

Минкин привел статистику, которая наглядно демонстрирует, как беспилотные системы безопасности превосходят человеческий фактор в критических ситуациях. В частности, по данным за 2024 год, заметное улучшение показателей безопасности отмечается в случаях сходов вагонов по причине превышения скорости.

Так, среди трамваев с системой АБПВ не зафиксировано ни одного случая схода, в то время как на трамваях без этой системы произошло девять таких инцидентов. Также, в отношении падений пассажиров, трамваи с системой АБПВ не зафиксировали ни одного случая, в то время как на обычных трамваях без системы произошло 27 падений.

Кроме того, за 2024 год система АБПВ зафиксировала более 3,7 миллиона случаев вмешательства в управление трамваем из-за превышения скорости, более 1,4 тысячи реакций на светофоры и более 3,1 тысячи вмешательств, связанных с обнаружением препятствий, таких как пешеходы, другие трамваи и автомобили.