Терапевт Мацкевич объяснила, как магнитные бури влияют на метеозависимых людей

В ближайшие дни прогнозируются магнитные бури. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения, пик активности придется на утро и вечер 29 ноября. Врач терапевт Надежда Мацкевич объяснила, как магнитные бури влияют на людей.

Магнитные бури можно описать как ударную волну высокочастотного солнечного ветра. Вспышки на солнце провоцируют выброс в открытый космос большого количества протонов и электронов, которые на огромной скорости направляются к земле и в течение 1-2 дней достигают ее атмосферы. Заряженные частицы меняют магнитное поле земли. Таким образом, явление развивается в период повышенной солнечной активности и заканчивается возмущением магнитного поля земли.

«Метеозависимость – это не заболевание, но она может серьезно нарушить планы человека, повлиять на ухудшение качества жизни. Как правило, многие люди в период магнитных бурь жалуются на повышенную усталость, головную боль и головокружение, потемнение в глазах, учащение сердцебиения, скачки давления, чувство раздражительности и бессонницу», — объяснила терапевт.

Чаще всего чувствуют данное влияние люди пожилого возраста и люди с ослабленным иммунитетом. Данные изменения влияют как на системы навигации и спутники, так и на самочувствие людей. И хотя четкой доказательной базы по данному вопросу нет, по имеющимся данным статистики, негативное воздействие магнитных полей и изменения погоды острее ощущают люди пожилые, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением, с хроническими заболеваниями (возможно обострение). Также возможны слабость, апатия, сонливость, боль в суставах, снижение работоспособности, или наоборот: вспышки агрессии, плохое настроение.

«Есть категория людей, обладающих повышенной внушаемостью и страдающих от страхов и тревоги за свое здоровье. И именно они наиболее часто острот реагируют на информацию о грядущих магнитных бурях, отмечая у себя симптомы «метеозависимости». Однако это не более чем психологический эффект внушаемости, обычно осмотр врача не подтверждает жалобы. В этом случае поможет психолог», — рассказала терапевт.

В целом в период магнитных бурь можно придерживаться следующих рекомендаций: больше гулять и отдыхать, снизить уровень стресса, питаться легкой и здоровой пищей. Необходимо давать организму больше отдыха — высыпаться, сон должен быть продолжительный, не менее 8 часов, избегать изнурительных физических нагрузок. При наличии хронических заболеваний иметь дома соответствующие медикаменты и рекомендации врача, тонометр, другие средства первой помощи в аптечке.